Sancho: “Manchester United? Non guardo news di mercato perché possono influenzarmi. Penso al campo e fare bene”

Jadon Sancho non vuole distrazioni, specialemente se si tratta di rumors di mercato. Il calciatore inglese del Borussia Dortmund è da tempo al centro di voci che lo vorrebbero prossimo all’addio al club tedesco e all’approdo al Manchester United. Nonostante l’accordo trovato con la società giallonera per la sua permanenza, i tabloid britannici soprattutto continuano ad essere molto concentrati sul suo conto. Intervenuto a margine di un evento Nike, il giocatore ha parlato a SoccerBible della sua situazione.

Sancho: “Non leggo news di mercato. Possono influenzare i giocatori”

“Cerco di non guardare i media perché penso che una volta che inizi a guardare tutto, possa essere più facile lasciarsi trasportare e distrarsi”, ha commentato saggiamente Sancho. “Leggere certe notizie può influenzare i giocatori. Io cerco di non guardare a quelle cose e di concentrarmi solo sulla mia voglia di fare il meglio e migliorarmi sul campo. Cerco di farlo soprattutto in allenamento. Per me si tratta di migliorare ogni singolo giorno. È importante per me mantenere la gioia e il sorriso sempre. Voglio essere sereno e felice e non guardo tutto quello che riguarda il mercato e tutta quella roba. Preferisco tenere la testa bassa, concentrarmi e migliorare ogni giorno”.

