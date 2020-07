Sancho sul mercato? Il ds del Borussia Dortmund: “Spero resti, è eccezionale”

Jadon Sancho è senza dubbio tra le rivelazioni della stagione in Germania. L’esterno d’attacco del Borussia Dortmund ha collezionato un’annata indimenticabile attirando su di sé l’attenzione di tanti club importante d’Europa. Nelle ultime ore il Manchester United pare aver fatto passi avanti per provare a portarlo in Premier League, ma a tal proposito, il ds giallonero Zorc non sembra poi così convinto di lasciarlo partire.

Zorc: “Sancho eccezionale, ha un contratto e spero resti”

Parlando ai microfoni della Bild del futuro di Jadon Sancho, Michael Zorc ha commentato: “Sarei felice se rimanesse con noi per la prossima stagione anche perché ha un contratto”, ha detto il ds del Borussia Dortmund. “Sappiamo che è un calciatore eccezionale, alla sua età ha una quota di partecipazione ai gol che non ho mai visto prima”.

