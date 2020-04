Sancho-United, si può fare ma solo ad una condizione

Nonostante lo stop forzato, le squadre quest’estate cercheranno comunque di piazzare qualche colpo. Sono tanti i giocatori interessanti che potrebbero diventare i protagonisti della prossima finestra di mercato. Tutto dipenderà anche dalla salute delle casse dei club.

SANCHO – Tra i talenti che fanno gola ai top club c’è anche Jadon Sancho. La scheggia del Borussia Dortmund ha impressionato nelle due stagioni in giallonero e ora sia in Spagna che in Inghilterra, molti club cercheranno di strapparlo dal Signal Iduna Park. Tra le pretendenti inglesi c’è anche il Manchester United. L’arrivo di Sancho potrebbe di fatto creare un tridente con Rashford e Martial, ma per arrivare all’Old Trafford l’ala inglese vuole essere sicura di giocare la Champions League. A riportarlo è il Daily Express.