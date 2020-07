Sané spinge il Bayern Monaco: “Può vincere la Champions. Lewandowski sarebbe stato da Pallone d’Oro”

Leroy Sané si sente già a tutti gli effetti parte del Bayern Monaco. Pochi giorni fa l’ufficialità del suo acquisto da parte dei campioni di Germania, adesso l’ex City guarda ai possibili successi da ottenere a partire dalla Champions League che si disputerà ad agosto.

Sané: “Il Bayern può vincere la Champions”

Come riporta la Bild, Sané ha fatto il punto sulla squadra tedesca e le ambizioni di successo in Champions League: “La squadra è pronta, i giocatori hanno fame e sono concentrati. Hanno grandi obiettivi. Vedo sicuramente una reale possibilità di vincere la Champions League“, ha detto Sané. E sulla decisione di lasciare il City e non concludere la stagione con gli inglesi: “Penso sia stata la decisione corretta quella di non finire la stagione con il Manchester City. Il club voleva che mi preparassi per la nuova stagione e che mi concentrassi sui miei nuovi compiti al Bayern Monaco. Se fossi rimasto al City per il resto della stagione, la preparazione al Bayern Monaco sarebbe stata troppo breve per ambientarmi in vista della prossima annata”.

E ancora sulla Champions e su Lewadowski: “La stagione di Robert è stata eccezionale. Ha dimostrato di essere un bomber incredibile e di essere prezioso e decisivo per il Bayern Monaco. Credo che con l’eventuale vittoria della Champions League del Bayern Monaco, Lewandowski avrebbe potuto davvero vincere il Pallone d’Oro“.

Il noto premio di France Football, ricordiamolo, non verrà assegnato in questa annata per via delle circostanze note sull’emergenza sanitaria che ha colpito anche il mondo del calcio.

