Sannino rescinde con l’Honved: “Non sono tranquillo. Torno a casa”

Sono ore drammatiche per il nostro Paese. La pandemia di Covid-19 sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario e si teme che il picco di contagi possa arrivare la prossima settimana. Il governo ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa per cercare di evitare il rischio del contagio.

SANNINO RESCINDE – La difficile situazione italiana ha portato Beppe Sannino alla rescissione del contratto. Il tecnico ha spiegato così la sua scelta all’Ansa: “Così non mi sento tranquillo e pertanto, di comune accordo con la Honved Budapest, ho deciso di rescindere il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno. E’ un momento particolare: con il mio staff siamo lontani dai nostri affetti, dalla famiglia. E’ un momento non bello, tutti noi sentivamo il bisogno di tornare a casa. Adesso penso solo a tornare a Varese, dove abito: spero di riuscirci. Sarà un problema tornare a casa, cercheremo di farlo via terra, affittando un’automobile. Spero di riabbracciare mia moglie, i miei due figli e i miei due nipoti. Tutti volevamo tornare indietro. Ho già fatto la quarantena, il tampone, che per fortuna è risultato negativo; il mio vice ha rescisso nelle scorse settimane ed è tornato a Bergamo, dove si era appena sposato. Non si sentiva tranquillo come non lo sono io. La salute viene prima di tutto. Mi dispiace, perché ci eravamo qualificati per la semifinale della Coppa d’Ungheria: vincere il torneo sarebbe stato importante, anche in relazione della possibile qualificazione alla prossima Europa League. Non ci voleva questa cosa, ma andiamo avanti e pensiamo al bene di tutti. Cerchiamo di star bene”.