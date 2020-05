Santi Cazorla ammette: “Un giorno vorrei tornare all’Arsenal. Non importa quale ruolo”

Un salto nel futuro che sa tanto di ritorno alle origini. Santi Cazorla sogna di vestire, ancora una volta, la maglia dell’Arsenal.

Il calciatore attualmente del Villarreal non dimentica gli anni in Premier League e parlando a Vamos ammette di desiderare un salto indietro ai Gunners: “Non so che tipo di opinione abbia di me la gente, i tifosi. Bisognerebbe chiedere a loro. Ma io voglio sicuramente ringraziarli per quello che mi hanno dato. Non so cosa farò una volta ritirato, ma mi piacerebbe tornare indietro come allenatore, forse. Oppure direttore sportivo. Ma sicuramente tornare”.

INFRANTO – Ma poi c’è anche il sogno, forse, infranto: “Europeo rinviato? Ammetto che per me è un po’ frustrante. Avevo sognato di prendervi parte. Ma adesso, a 35 anni, ogni giorni che passa diventa più difficile. Sono consapevole che un anno di ritardo potrebbe fare la differenza. Per me diventa più complicato”.