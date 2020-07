Santi Cazorla pronto per la sua ‘Last Dance’: addio Villarreal, c’è l’Al-Sadd

Niente lacrime, almeno non davanti a tutti. Ma siamo sicuri che Santi Cazorla avrà fatto fatica a trattenerle dopo l’addio al Villarreal. Lo spagnolo ha salutato quello che può essere definito il suo club. Momenti di gioia, altri terribili a causa dei problemi di salute, e infine il ritorno in Europa raggiunto in questa stagione. A 35 anni, il calciatore ha scelto di fermare la sua esperienza in Liga ma di non dire addio al calcio giocato. Non ancora. Non prima di un’ultima esperienza.

Santi Cazorla: l’ultima avventura

Santi Cazorla riparte dal Qatar. Il centrocampista ha salutato nei giorni scorsi il Villarreal che lo ha ringraziato per gli anni trascorsi insieme e, per merito dei compagni di squadra, gli ha fatto trascorrere dei momenti indimenticabili per la sua ultima presenza in maglia gialla.

Ma la voglia di giocare è ancora tanta e il 35enne ha deciso così di affrontare la sua “ultima danza”. Santi Cazorla, infatti, è stato appena annunciato all’Al-Sadd, squadra del Qatar dove, per altro, ritroverà Xavi, suo ex compagno di Nazionale. L’annuncio è arrivato dalla stessa società di Doha che su Twitter ha pubblicato un filmato che presenta il grande acquisto.

Santi Cazorla è pronto per la sua Last Dance…

