Santi Mina condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali

Brutte notizie per il giocatore del Celta Vigo

La notizia arriva in queste ore dalla Spagna. Il Tribunale di Almería ha condannato Santi Mina, 26enne attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di reclusione per i fatti che risalgono al 2017. Il pubblico ministero aveva chiesto per il giocatore ben otto anni di reclusione per violenza sessuale ma alla fine ne sono arrivati quattro per abusi. Per il centravanti, anche un'ingiunzione restrittiva di 500 metri nei confronti della vittima per 12 anni e l'obbligo al pagamento di un risarcimento fissato in 50.000 euro.