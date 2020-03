Santiago ‘Bigote’ Lopez e la clausola con il Villa Española: si assenta dalla partita per… un concerto

Sua figlia, la sua famiglia e il rock. Solo dopo arriva il calcio. Sono questi, in rigoroso ordine di importanza, gli amori di Santiago ‘Bigote‘ Lopez, calciatore e capitano del Villa Española, club dell’Uruguay.

Ecco perché, come comunicato dalla stessa società, il giocatore è stato in grado di utilizzare una particolare clausola fatta inserire nel suo contratto, ovvero rinunciare a partite e allenamenti per andare a vedere… concerti. Non eventi qualsiasi, ma quelli di El Indio, ma anche in caso di concerti dei Fundamentalistas o di Skay. E quindi quest’oggi Santiago Lopez sarà libero di non giocare con il club e di coltivare la propria passione. Il tutto col benestare della società.