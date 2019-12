Santos, addio a Sampaoli: ha rescisso col club

L’allenatore argentino Jorge Sampaoli si è dimesso dal ruolo di allenatore del Santos. Lo ha annunciato nella notte lo stesso club brasiliano attraverso un comunicato apparso sui profili social del club. A quanto si afferma, in un recente incontro, il tecnico ex ct dell’Argentina, aveva espresso il desiderio di lasciare il club. La società ha accettato la sua richiesta. Da capire ancora le motivazioni che hanno portato il mister ad abbandonare la squadra seconda in classifica. Secondo quanto afferma TNT Sports, potrebbe esserci sotto un’offerta importante dal Racing Avellaneda di Diego Milito.

Sampaoli era arrivato al Santos nel dicembre 2018.