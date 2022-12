Santos, non c’è accordo sul ritiro della maglia numero 10 di Pelé

Il presidente del Santos Andres Rueda presenterà una proposta al comitato consultivo del club per ritirare la maglia numero 10 indossata dal leggendario Pelé , riporta BandNews FM. Secondo la stessa fonte, Rueda vuole ritirare dalla circolazione il numero 10 in omaggio al mitico brasiliano scomparso il 29 dicembre, ma non può prendere questa decisione da solo. Il presidente del Santos ha detto che ci sono stati alcuni disaccordi tra i soci su questo tema, tuttavia, la richiesta della famiglia Pelé di ritirare il numero potrebbe influenzare la decisione finale. Il numero 10 non verrà utilizzato fino a quando non verrà presa una decisione ufficiale.