Sarà intitolato uno stadio alla memoria di Emiliano Sala

Domani 31 ottobre, giorno in cui Emiliano Sala avrebbe spento 29 candeline, il club calcistico di San Martín de Progreso gli intitolerà lo stadio. Un gesto importante per ricordare l’ex calciatore del Cardiff. Verrà anche realizzato un murales nella sua città natale con tutti i gol segnati dall’argentino in Ligue 1 . Emiliano Sala avrebbe dovuto giocare con la maglia del Cardiff ma il piccolo aereo che lo trasportava finì in fonda al mare dopo che il calciatore aveva firmato il nuovo contratto con il club gallese.