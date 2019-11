Sarabia spaventa il Psg: “Non posso assicurare che Neymar e Mbappé resteranno l’anno prossimo…”

Un suo gol ha permesso al Paris Saint-Germain di uscire indenne dal Santiago Bernabeu. Pablo Sarabia ha realizzato il 2-2 finale contro gli spagnoli. Un risultato che permette al club francese di salire a quota 13 punti e confermare la vetta del girone di Champions League.

Ma al termine della gara, lo stesso classe non solo ha commentato il pareggio ottenuto, ma ha anche dato qualche indizio di mercato che non farà molto felice l’ambiente parigino. Infatti, come riporta AS che cita Cadena Ser, Sarabia ha parlato del futuro di Neymar e Mbappé, attaccanti ricercatissimi dalle big d’Europa: Barcellona e, appunto, Real Madrid, su tutte.

FUTURO INCERTO – Sulla gara, Sarabia ha detto: “Dobbiamo giocare sempre come abbiamo fatto dopo il 2-0. Con la stessa intensità e desiderio di segnare. Keylor Navas? Credo sia stato il migliore della gara. Conosciamo le sue capacità”. E poi sul mercato e sui punti fermi Neymar e Mbappé, Sarabia ammette: “Il futuro di Neymar e Mbappé? Non posso assicurare che continueranno con noi il prossimo anno. Ma, per ora, sono giocatori del Psg”.