Saul via dall’Atletico Madrid per Griezmann, lui risponde: “Mi cacciano…”

Il centrocampista sarebbe in mezzo ad uno scambio col Barcellona per riportare a Madrid Griezmann

Redazione ITASportPress

In Spagna è senza dubbio l'uomo del momento insieme a Griezmann. Parliamo di Saul Niguez, centrocampista dell'AtleticoMadrid, al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla squadra dei Colchoneros per far spazio al ritorno de Le Petit Diable. Al termine dell'ultimo allenamento di ieri, come mostrato da diversi utenti social, il calciatore si è fermato a firmare autografi e scattare qualche foto con i fan. Ma non solo. Infatti, per Saul non è stato possibile sottrarsi alle tante domande che riguardano il suo futuro.

A tal proposito, ha destato particolare curiosità una sua risposta in merito a quello che sembra l'imminente addio. A chi gli chiedeva quando sarebbe andato via per passare al Barcellona, Saul ha risposto con uno strano sorriso e successivamente, dopo la richiesta di un altro fan che gli chiedeva di restare a Madrid perché molto amato, il calciatore spagnolo ha risposto: "Già mi cacciano...".

Una risposta che per qualcuno è stata interpretata come un addio, per altri, invece, è stata solo una conseguenza delle notizie riportate dalla stampa che lo dà già per "ceduto". Da qui il "mi cacciano" che sarebbe riferito ai media e non al suo club. Vedremo cosa accadrà. In ogni caso l'affair Saul-Griezmann è destinato ad infiammare il mercato de La Liga ancora a lungo...