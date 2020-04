Savage difende Bale e attacca: “Ha più trofei e gol di Zidane, Figo e Ronaldo…”

Durante la sua carriera aveva la nomea di giocatore cattivo per la quantità di cartellini ricevuti, ma a Robbie Savage, ex centrocampista gallese, non è mai importato più di tanto e esattamente come sui campo di calcio, anche all’esterno ha continuato a dire la sua e comportarsi come suo solito… anche a parole.

Ecco, infatti, l’ex giocatore anche della Nazionale, prendere le difese di Gareth Bale, attaccante del Real Madrid. Spesso criticato e sotto la lente di ingrandimento anche in tema mercato, il gallese ha avuto nel connazionale Savage un difensore d’eccellenza: “Il giocatore meno apprezzato e sottovalutato da tifosi e non solo? Beh, devo dire assolutamente Bale. Ha totalizzato 105 gol col Real Madrid, ha vinto 13 trofei, ha segnato tre gol nelle finali di Champions League, inclusa la spettacolare rovesciata contro il Liverpool”, ha detto l’ex calciatore che ha rincarato la dose: “Zinedine Zidane ha realizzato 49 gol, vinto sei trofei e segnato solo quel gran gol contro il Bayer Leverkusen in una finale di Champions League. Luis Figo ha segnato 56 gol e vinto sette trofei, il grande Ronaldo ha segnato 104 gol e conquistato tre trofei. Bale ha più gol e più trofei di questi tre, e quindi credo sia decisamente il più sottovalutato dai tifosi negli ultimi 20 anni”.