Saviola, consiglio al Barcellona: “Prima ci si dimentica di Messi, meglio è”

L'ex attaccante blaugrana parla dell'addio de La Pulce

VUOTO - "Messi ha lasciato un enorme vuoto nel Barcellona che è difficile da colmare con qualcuno. Il Barcellona dovrebbe cercare di farlo sentire il meno possibile. Prima ci si dimentica di Messi, meglio è", ha detto Saviola. "Messi ha lasciato un segno formidabile come il migliore della storia, per questo dico ciò. Ad ogni modo penso che con Xavi, il Barcellona farà bene e già si vede per coma ha lottato anche nella Supercoppa di Spagna contro il Real. Si vedono già progressi e spero per lui faccia bene. I giovani stanno facendo esperienza, bisogna essere pazienti, ma la mano dell'allenatore è già visibile".