Scaloni non si gode i successi della sua Argentina: “Non vedo la mia famiglia da mesi”

Duro momento per il tecnico dell'Albiceleste che non è tornato dalla sua famiglia in Spagna a causa delle condizioni di salute dei genitori

Redazione ITASportPress

Dopo la vittoria contro il Perù, Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha confidato di non attraversare un momento facile a livello personale. L'allenatore dell'Albiceleste, infatti, non è stato in grado di godersi nel migliore dei modi l'ottimo momento della sua formazione in quanto nella sua famiglia, il padre e la madre stanno andando incontro a problemi di salute anche piuttosto importanti che lo hanno obbigato a restare in Sudamerica lontano da sua moglie e i sue figli che vivono in Spagna.

FAMIGLIA - "La prima cosa che voglio fare è tornare a casa, non vedo la mia famiglia da molto tempo", ha detto Scaloni come riportato da TyC Sports. "Non sto attraversando una buona situazione in famiglia e adesso vorrei non pensare al Mondiale. Voglio solo andare dalla mia famiglia, questi mesi sono stati molto duri per me e per loro".

Come riporta il media argentino, sia il padre che la madre del CT hanno seri problemi di salute che hanno costretto proprio Scaloni a stare vicino a loro dal periodo della Copa America. Il tecnico non ha avrebbe fatto ritorno in Spagna da sua moglie e i suoi bambini da quel periodo. Adesso, invece, potrà tornare ma solo per poche settimane date che a novembre sarà nuovamente impegnato con le partite di qualificazione a Qatar 2022.