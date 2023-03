Scaloni resta umile: “Il The Best? Non sono al livello di Ancelotti e Guardiola”

Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato dell'exploit della sua Nazionale e del ritorno in Patria in vista della doppia amichevole che attende i campioni del mondo.

L' Argentina si prepara a ricevere l'affetto della sua gente. La squadra di Lionel Scaloni giocherà in amichevole contro Panama e Curaçao. Saranno le prime due partite dopo la conquista del Mondiale in Qatar.

Per l'occasione il CT dell'Albiceleste ha parlato in conferenza stampa sottolineando i temi caldi della squadra ma anche alcuni aspetti personali: "Ho ringraziato tutti ancora una volta per aver vinto il titolo", ha detto il tecnico che da poco ha annunciato il rinnovo di contratto con la Federcalcio argentina. "Questi sono giorni di festeggiamenti, ma dobbiamo pensare che adesso tutti vorranno batterci più di prima. Avremo bisogno di molta energia, sarà tutto più difficile".

Una chiosa anche sul recente premio al Fifa The Best ricevuto da Scaloni come miglior allenatore dell'anno 2022: "Quando vinci un Mondiale tutto viene ingigantito, ma non riesco a mettermi allo stesso livello di Ancelotti e Guardiola. Sono comunque orgoglioso del premio", ha detto Scaloni con grande umiltà.