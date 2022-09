Scamacca, che sbadato! Calcio in faccia… ad un compagno

Piccolo incidente senza particolari conseguenze in casa Hammers.

GianlucaScamacca è stato sicuramente uno dei colpi della sessione di calciomercato estiva. Il bomber italiano ex Sassuolo è stato acquistato dal West Ham e sta iniziando a mettersi in evidenza. Anche nel match di Conference League andato in scena ieri contro lo Steaua Bucarest, l'italiano si è messo in luce anche se non per una rete.

Come sottolineato da Goal, infatti, il centravanti è stato protagonista di un calcio in faccia ad un compagno. Per carità, gesto del tutto involontario ma che ha causato al povero Cornet una bella botta con tanto di uscita di sangue dal naso.

Ad inizio partita, durante un'azione, Scamacca ha provato a raggiungere la sfera allungando appunto la gamba per colpire il pallone. Peccato che abbia preso in pieno il volto del collega che, per qualche minuto, è stato costretto a rimanere "intontito". L'intervento dei medici ha risolto tutto e Cornet è rimasto in campo per il resto della sfida.

Il West Ham ha poi vinto per 3-1 la partita, iniziando nel modo migliore l'annata di Conference League.