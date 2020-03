Scambio Alaba-Sané, Rummenigge scherza: “Una fiaba dei fratelli Grimm…”

Non c’è tempo per pensare al calciomercato, almeno in casa Bayern. In questo momento la priorità dei club è quella di reggere alla crisi economica che inevitabilmente ha investito il calcio. Le mancate entrate stanno mettendo a dura prova le società e in molte hanno chiesto ai giocatori un sacrificio riguardo l’ingaggio.

MERCATO – Per questo motivo Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha allontanato le voci di mercato in maniera abbastanza colorita e divertente. Riguardo alla voce su un ipotetico scambio tra Sané-Alaba ha risposto così: “Posso chiaramente dire che mi sembra una fiaba dei fratelli Grimm, non ha nulla a che fare con la realtà. Nessuno sa quando finirà l’emergenza, di sicuro avrà un impatto sul mondo del calcio. Quindi per ora non ci stiamo concentrando sul mercato”. Queste le sue parole a Tz.