Scandalo Barça, pagata una società per screditare i giocatori

Il Barcellona è sempre più nel caos. Dopo il litigio social tra Abidal e Messi, ecco che un un vero e proprio scandalo investe il club del presidente Bartomeu.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser il Barcellona avrebbe versato 1 milione e 200mila euro all’impresa I3 Ventures per screditare alcune tra la personalità più influenti nel mondo Barça: Messi e la moglia Antonella, Xavi, Piqué e Guardiola. La lista poi riguarda anche i possibili rivali di Bartomeu: Laporta, Benedito e Font.

SMENTITA – Dopo la diffusione della notizia, il club tramite un comunicato ufficiale ha ammesso di aver collaborato con la società solamente per monitorare i flussi dei messaggi in rete sul club e aggiungendo che I3 Ventures non aveva alcun vincolo con gli account social citati dalla Ser. Il club inoltre ha poi interrotto il contratto con la società.

E ora? Il clima Barcellona non era già dei più distesi e questo nuovo scandalo potrebbe giocare un ruolo decisivo sul futuro di Leo Messi.