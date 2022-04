Schalke 04, l’intervista impossibile a Simon Terodde: non riesce a parlare

Il calciatore è rimasto senza voce dopo la personalissima doppietta

INTERVISTA IMPOSSIBILE - Come detto, appena un anno dopo la retrocessione in Zweite Liga, lo Schalke 04 è vicino al ritorno in Bundesliga, la prima serie in Germania. A due giornate dal termine la squadra allenata Mike Buskens è di nuovo prima in classifica e molto di questa posizione è dovuta al suo capitano SimonTerodde. Non solo per le due reti nell'ultima vittoria per 2-1 in casa del Sandhausen, ma per aver segnato ben 27 gol in 28 partite giocate. Il calciatore è stato protagonista, come anticipato, anche dell'ultima gara con la seconda rete arrivata in pieno recupero e con conseguente esultanza pazza sotto il settore riservato ai suoi tifosi. Un'esultanza appunto che lo ha visto perdere la voce e creare un simpatico siparietto con i giornalisti post match. Chissà se all'indoma della gara, il calciatore avrà recuperanto la normale parlantina...