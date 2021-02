Schalke, dopo ko con lo Stoccarda scatta l’epurazione: via tecnico e dirigenti

La pesante sconfitta di ieri contro lo Stoccarda ha fatto precipitare ulteriormente la situazione in casa Schalke con l’esonero del quinto allenatore della stagione. Il 5-1 non è andato giù alla proprietà che dopo aver assistito a una partita a dir poco disastrosa della squadra, questa mattina ha preso una posizione ufficiale. Esonerato Christian Gross e il suo assistente Rainer Widmayer ma nel duro comunicato del club teutonico figurano però anche altri licenziamenti: “Anche Sascha Riether, coordinatore del dipartimento dei giocatori, e Werner Leuthard, preparatore atletico, sono stati sollevati dai loro incarichi. Allo stesso tempo, il Consiglio di Sorveglianza ha deciso in una teleconferenza che Jochen Schneider, Direttore Sport e Comunicazione, avrebbe lasciato il club con effetto immediato”.

GROSS NON CI STA – “Ho detto ai giocatori che se hanno un problema con me, dovrebbero fare bene a parlarne apertamente e onestamente. E questo non è accaduto “, ha detto Gross ieri affermando di non avere intenzione di gettare la spugna. Ma la situazione poi in serata è diventata ancora più incandescente anche perchè lo Schalke nelle ultime nove partite ha collezionato sette sconfitte e due pareggi. L’ultima e unica vittoria del 2021 risale al 9 gennaio in casa con l’Hoffenheim. Una situazione surreale per la gloriosa società tedesca che si avvia verso un baratro che a ridosso del mese di marzo appare davvero complicato da scalare. Il comunicato specifica inoltre che: “Fino a nuovo avviso, Peter Knäbel ha la responsabilità generale per lo sport. In vista della pianificazione della nuova stagione, il direttore dei giovani talenti e sviluppo continuerà ad essere supportato dall’allenatore dell’U19 Norbert Elgert e Mike Büskens. La seduta di allenamento in programma lunedì (1 marzo) sarà guidata dai preparatori atletici”. Lo Schalke prima di Gross aveva esonerato David Wagner al timone ad inizio stagione e fino a settembre. Poi è toccato a Manuel Baum durato meno di tre mesi. Huub Stevens è diventato un allenatore ad interim e ha passato il testimone a Gross dopo due match.