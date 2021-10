Schick, bomber inatteso: “Non so cosa sia cambiato. Tutto è iniziato all’Europeo”

L'attaccante sta vivendo un ottimo momento di forma

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Repubblica Ceca, Schick ha detto: "Non so cosa sia cambiato negli ultimi tempi. È iniziato tutto agli Europei, dove ho segnato cinque gol, e in Bundesliga ho proseguito con lo stesso livello di forma", le parole del giovane bomber. "Continuo a lavorare duramente, credo fortemente nelle mie potenzialità, ma non so spiegare esattamente cosa sia cambiato dentro di me".