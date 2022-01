Schick: “Lewandowski il migliore al mondo. Non so come faccia a segnare tanto”

L'ex Serie A esalta il centravanti del Bayern

Come riportato da bavarianfootballworks, infatti, l'attaccante ceco ha mostrato grande rispetto e ammirazione per il collega attaccante: "Credo che Lewandowski sia il miglior attaccante del mondo in questo momento", ha detto Schick. "Non solo per tutti i gol che fa, ma per lo stile di gioco e l'aiuto che dà alla squadra ogni partita. Tutto questo lo rende assolutamente il migliore al mondo. Lo osservo in Bundesliga e cerco anche di imparare da lui. Non so davvero come faccia certe volte a segnare così tanto. Non me lo spiego e sto cercando ancora la risposta".