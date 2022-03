Schmeichel durissimo: “Ai giocatori dello United non importa della squadra”

L'ex storico portiere ha commentato la sconfitta dei Red Devils nel derby di Manchester

"Pensavo che Rangnick avrebbe cambiato le cose dopo l'intervallo tra i due temi. Poteva dire ai giocatori qualcosa di importante, ma il secondo tempo è stato anche peggio del primo", ha detto Schmeichel alla BBC. "La squadra era assente durante la partita, se non si tiene conto delle variazioni del punteggio sul tabellone. Molti giocatori del Manchester United non sono abbastanza bravi o non gli importava nulla della squadra e della gara. Avere un allenatore a tempo significa che può fare poco con la squadra. Sa che presto sarà fuori, quindi cosa può cambiare? Ci sono giocatori i cui contratti scadono. Pogba è sceso in campo nella formazione titolare, ma la grande domanda è se rimarrà al Manchester United. Lingard ha detto che non voleva essere nella squadra. Detto questo, il Manchester City ha dimostrato di essere la squadra migliore in Inghilterra".