Scholes critica Pogba:”Manca di rispetto a tecnico, compagni e tifosi”

Pogba ieri è stato espulso al 60' con lo United sotto di cinque reti contro il Liverpool

L'ex leggenda del Manchester United, Paul Scholes, ha inondato di critiche l'ex centrocampista della Juventus, Paul Pogba, parlando al quotidiano inglese, Manchester Evening News, a seguito dell'espulsione dopo nemmeno 15 minuti di gioco. "Entra in campo nella ripresa per aiutare la squadra col suo talento, ma poco dopo perde palla e il Liverpool segna il quinto. Passano pochi minuti e viene espulso per un fallo ridicolo con la squadra che resta in inferiorità numerica e sotto di 5 gol. Se Solskjaer resta in panchina, vedremo ancora Pogba in campo? Tutti sanno che ha talento, ma con tutto il caos che ha creato, col fatto che non ha ancora rinnovato il contratto, come fa a scendere in campo e fare una cosa del genere? E' una mancanza di rispetto per il tecnico, per i tifosi e per i compagni di squadra".