Scholes, paragone importante: “Haaland mi ricorda Van Nistelrooy”

Dopo il grande debutto in Premier League con la maglia del Manchester City , Erling Haaland ha ricevuto tantissimi complimenti. La sua doppietta al West Ham ha regalata alla sua nuova squadra la prima vittoria in campionato e il centravanti si è preso letteralmente la scena. Anche Paul Scholes , storica bandiera del Manchester United, club rivale dei Citizens, non ha potuto che esaltare le qualità del norvegese.

Come riportato anche dal sito della Premier League, l'ex centrocampista si è spinto anche ad un paragone molto importante: "È un giocatore così giovane, ma già con tanta fiducia in sé. Mi ricorda molto Ruud van Nistelrooy, lo spietato marcatore", ha detto Scholes. "Quando irrompe in area, senti che segnerà senza dare una sola possibilità al portiere. Anche prima del suo rigore, era molto fiducioso e si vedeva: ha .fatto un passo e ha tirato nell'angolo basso. È stato un grande debutto. Ho pensato che ci sarebbe voluto del tempo per adattarsi, ma mi sbagliavo. Questo ragazzo ha qualità eccellenti: la capacità di segnare gol, i suoi movimenti. Ha tutto".