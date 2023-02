Scholes pazzo di Casemiro: “Per lo United è un allenatore in campo”

Parlando a BT Sport, l'ex giocatore ha detto: "La più grande risorsa dello United è Casemiro. Non appena Casemiro è arrivato in questa squadra, è cambiato tutto. È quasi come un allenatore in campo. Un giocatore che fa l'allenatore lì sul terreno di gioco".

E ancora: "Non so quantificare a parole quanto sia importante per i ragazzi più giovani avere un giocatore come Casemiro lì in mezzo che faccia da guida e che sia così dominante. Sta giocando alla grande. Aiuta tutti i giocatori in attacco, dà loro libertà. Sanno che non devono correre indietro e scattare - beh, lo fanno in realtà ma sanno anche che hanno maggiore libertà e fantasia in avanti -. Gioca per il Brasile, ha giocato per il Real Madrid, ha vinto tanti trofei. Sapere di avere un giocatore del genere dietro di te è semplicemente fantastico".