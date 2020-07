Scholes, problemi di cuore: la moglie lo lascia dopo 21 anni di matrimonio

Da una parte la soddisfazione di vedere la sua squadra riemergere grazie al lavoro di Solskjaer e qualche giovane interessante, dall’altra il dolore di una separazione che sembra ormai certa. Paul Scholes, ex bandiera del Manchester United ed ex centrocampista anche della Nazionale, si è lasciato dalla sua compagna di sempre Claire. A riportalo è il Sun.

Scholes: problemi di cuore dopo 21 anni di matrimonio

21 anni di matrimonio, 27 totali insieme. Paul Scholes e la sua compagna Claire stanno attraversando un brutto momento. Come sottolinea il tabloid britannico Sun, infatti, l’ex leggenda del Manchester United sarebbe stato lasciato. La donna, adesso, si starebbe mostrando in pubblico senza fede nunziale e si sarebbe anche trasferita in un’altra abitazione, a 20 minuti da quella in principio della coppia. Paul e Claire hanno avuto una relazione duratura da 27 anni. La coppia si era incontrata in un pub quando avevano entrambi 18 anni e sei anni dopo si sono sposati. Una fonte vicina alla coppia avrebbe descritto i due come “Devastati”. Sino a febbraio i due si erano mostrati in qualche scatto social, ma mai da soli. Per il momento sulla loro situazione resta un velo di mistero…

LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL