Scholes spaventa Inter e Napoli: “Ecco dove vedrei bene Lautaro Martinez e Osimhen”

La leggenda del Manchester United ha, di fatto, consigliato ad alcuni club inglesi, compreso quello dei Red Devils, di puntare su uno di loro. "Penso che Osimhen sia un grande giocatore, ma sarebbe più adatto al Chelsea. Penso che Lautaro Martinez sarebbe ideale per il gioco di Ten Hag al Manchester United", ha detto Scholes. "Ovviamente ci sono anche altri giocatori in giro come Osimhen. Sinceramente non l’ho visto molto, ma lo vedo più simile a Drogba".