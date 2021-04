Scholes stronca proprietà del Manchester United: “Club come giocattolo per soldi”

L'ex Red Devils punge la proprietà

""Non sono sicuro che ci sarà mai una connessione con questi proprietari", ha detto Scholes facendo riferimento al feeling tra ambiente e famiglia Glazer. "Finché ci saranno proprietari miliardari di un altro paese, non credo che ci sarà una connessione e dobbiamo smetterla di struggerci per questo. La cosa più importante per i tifosi è quello che succede in campo". "Se guardo il club, le risorse che hanno usato e i successi che non ci sono stati... Non hanno vinto un trofeo per quattro anni. È ridicolo. Non penso che Ed (Woodward ndr) sia mai stato un calciatore: abbiamo avuto cinque o sei anni per scegliere gli allenatori e sono stati sbagliati, e anche i calciatori. Tutto per via della proprietà". "Dipende dai proprietari miliardari che sono avidi e usano questo club come un giocattolo per fare soldi", ha detto pesantemente l'ex centrocampista.