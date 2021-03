Scholes: “Thiago Alcantara non adatto al Liverpool di Klopp. Lo vedo meglio in un altro club”

La leggenda del Manchester United Paul Scholes ha criticato il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara arrivato la scorsa stagione dal Bayern Monaco. Lo spagnolo non si sta esprimendo ad alti livelli e Scholes spiega perchè: “Sono d’accordo con chi dice che Thiago non è il tipo di giocatore di cui ha bisogno Jurgen Klopp. Tutti i tre reparti del Liverpool giocano a 100 chilometri all’ora. Thiago è bravo ma dovrebbe agire da solo al centro del campo, controllare il gioco, dettare il ritmo e coinvolgere gli altri giocatori. Dubito che lo stile di gioco del Liverpool si adatti a lui. Penso che Thiago sarebbe più utile al Manchester United” spiega Scholes Goal.com. Il Liverpool, con 43 punti, è al 6 ° posto in classifica della Premier League inglese 2020/2021.