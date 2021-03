Scholes vota Milan: “Manchester United fortunato. Rossoneri favoriti per passaggio turno”

Che il Milan avesse fatto una bella partita all’Old Trafford contro il Manchester United era sotto gli occhi di tutti. Ma che una leggenda Red Devils come Paul Scholes votasse Diavolo per il superamento del turno non era pronosticabile. Dopo l’1-1 maturato nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League, l’ex centrocampista inglese ha detto la sua ai microfoni di BT Sport.

Scholes: “Man. United fortunato. E al ritorno…”

“Ole (Solskjaer, ndr) ha detto che il pareggio era meritato, ma io non credo proprio”, ha detto senza mezze misure Scholes. “Anzi, penso che siano riusciti a cavarsela con un pareggio, sono stati fortunati. L’1-1 inoltre è un brutto risultato se si considera il doppio confronto. Certo, magari recupereranno degli infortunati ma al momento il Milan ha un leggero vantaggio per il passaggio del turno per via del gol segnato in trasferta”. “Pensano che magari sono soliti fare bene in trasferta, ma il Manchester United dovrà dimostrarlo e non sarà facile”.