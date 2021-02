Schone, che debutto! Subito in gol con l’Heerenveen

Ritorno all’Heerenveen agrodolce per Lasse Schone che solamente pochi giorni fa era stato annunciato ufficialmente dalla società. L’ex Genoa e Ajax era svincolato ma è ripartito dall’Olanda e lo ha fatto nel modo migliore.

Subito in rete il centrocampista danese classe 1986 che ha provato a dare la scossa ai suoi nel match in trasferta contro l’AZ. Purtroppo, niente da fare per i suoi, poi sconfitti per 3-1 dai più quotati avversari. Un debutto positivo ma che lascia l’amaro in bocca al calciatore che a ESPN ha commentato: “Devo dire che è davvero bello tornare a giocare. A livello personale non potevo sperare di meglio”.

Schone non scendeva in campo dallo scorso 29 luglio, quando disputò 72 minuti della gara persa per 5-0 dal Genoa contro il Sassuolo.