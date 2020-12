Schürrle e Goetze investono nel business della cannabis medica

L’ex centrocampista del Borussia Dortmund Andre Schürrle e il centrocampista del Psv Eindhoven Mario Götze hanno intenzione di investire in Sanity Group, riferisce la Bild. Secondo la fonte tedesca, l’azienda berlinese è impegnata nella coltivazione di cannabis per scopi medici. I campioni del mondo 2014 come parte della squadra nazionale tedesca hanno tenuto trattative con i rappresentanti dell’azienda e sono pronti a prendere parte allo sviluppo del progetto. Oltre a Götze e Schürrle, l’azienda ha molti altri noti investitori. Oltre ai due, ci sarebbero anche altre celebrità, tra cui Will.I.am – rapper, produttore discografico e membro dei Black Eyed Peas – e la modella Stefanie Giesinger. Sempre stando alla Bild i finanziamenti già raccolti da altri investitori dovrebbero ammontare a una cifra vicina ai 22 milioni di euro.