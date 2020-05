Schurrle e la dieta vegana, i medici contrari: “Non può vivere così”

Dopo essere entrato nella storia della Germania con il trionfo al Mondiale 2014, André Schurrle ha vestito diverse altre maglie di club che lo hanno portato a giocare, ora, per lo Spartak Mosca. L’esterno offensivo si era raccontato in passato relativamente alle sue abitudini familiari e… alimentari. E sono proprio queste ultime che fanno ancora discutere persino i suoi medici nel club russo.

Schurrle, il vegano

Parlando nel corso del programma Football Big, Mikhail Butovsky, medico sociale dello Spartak Mosca, le abitudini alimentari vegane di Schurrle non vanno per niente bene con lo stile di vita che dovrebbe tenere un calciatore professionista: “Da un punto di vista medico, è difficile allenarsi per ottenere risultati senza usare proteine ​​animali”, ha spiegato il dottore. “Esistono diversi cibi sostitutivi, ma secondo me è difficile per un atleta professionista vivere così. È difficile convincere un uomo adulto e un atleta di questo livello, ma abbiamo parlato con lui. Lo abbiamo fatto persino davanti a una tazza di tè una sera. Gli ho espresso la mia opinione e le mie preoccupazioni e lui, dal canto suo, ha espresso la sua versione”.

La moglie nutrizionista

Uno dei fattori che hanno spinto Schurrle a cambiare alimentazione e puntare su una dieta vegana è stata sicuramente sua moglie. In passato, parlando a Gala.de, il tedesco aveva ammesso: “Con i consigli sull’alimentazione di Anna sto meglio. Prima mangiavo molta carne, adesso solamente poche volte al mese. Da quando ho cambiato il mio stile nutrizionale mi sento più in forma e mi ammalo molto meno”. Insomma, una scelta condivisa in famiglia e a quanto pare, contraddire Schurrle significa anche andare contro sua moglie. Non una posizione facile quella dei medici dello Spartak Mosca che dovranno arrendersi alla decisione del classe 1990 e… di sua moglie.