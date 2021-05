Schweinsteiger: “Low un fallimento dopo il Mondiale”

Schweinsteiger ha attaccato Low per il lavoro svolto sulla panchina della nazionale tedesca

Come ogni finestra di mercato estiva racconta, ci sarà anche ampio spazio per gli allenatori. Sia in Italia, dove ballano tantissime panchine come quelle di Juventus, Napoli, Lazio, Fiorentina e Sassuolo – per citarne alcune – ma anche all’estero. Anche nelle nazionali. Perché Low , ct della Germania , lascerà dopo Euro 2020, al suo posto il candidato numero uno è Hans Flick , che da tempo ha annunciato il suo addio al Bayern Monaco (che sarà allenato da Nagelsmann).

L’ATTACCO - C’è chi, nel frattempo, non ha gradito il lavoro da svolto da Low sulla panchina tedesca, ovvero Bastian Schweinsteiger, che ha parlato a ARD: “Penso che si possa dire che il percorso che Low ha intrapreso dopo il Mondiale 2018 sia stato fallimentare. In più molti giocatori non hanno sfruttato l’occasione avuta in Nazionale. Il ritorno di Muller e Hummels? Ricopriranno un ruolo molto importante. Non penso che tutti e due staranno spesso in panchina”.