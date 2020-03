Scolari verso il Colo Colo, ma i tifosi insorgono: “Non vogliamo i fascisti!”

I tifosi del Colo Colo sono in rivolta. Ad alimentare la loro furia sui social non è il rendimento della squadra, ma l’accostamento del nome di Luis Felipe Scolari alla panchina del club. L’ex CT del Brasile, campione del mondo nel 2002, si era reso protagonista di alcune uscite discutibili nel 1998 sul dittatore cileno Augusto Pinochet: “Ha fatto cose buone e sistemato molti aspetti. Ha fatto più cosa buone che cattive e ci sono momenti in cui serve ordine tra le persone altrimenti si scatena l’anarchia”. La tifoseria non ha perso la memoria e si è scatenata: “Scolari non è il benvenuto. No al fascismo al Colo-Colo”. Una dichiarazione firmata dagli “Antifascistas de la Garra Blanca”, uno dei gruppi più influenti.