Scontri ad Alkmaar, arrestati due calciatori del Legia. La denuncia del club

Tuttavia, come spiegato dalla stampa polacca non è chiaro cosa abbia scatenato la situazione, ma TVP parla di una chiusura dello stadio senza spiegazioni, presumibilmente nel tentativo di contenere i tanti tifosi del Legia Varsavia. Bartosz Zasławski, portavoce del club, ha riferito all'agenzia polacca PAP quanto accaduto: "Siamo all'aeroporto, in fase di check-in. Josué e Pankov non sono con noi. Da quello che sappiamo, sono in questura e con loro c'è l'avvocato del club. Credo che la polizia serva a proteggere, difendere, non attaccare. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Ci sentiamo come se fossimo stati attaccati” - le dure parole del portavoce del Legia Varsavia. Anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto "un’azione diplomatica urgente" per risolvere la “situazione molto preoccupante arrivata da Alkmaar" - riferisce la stampa polacca.