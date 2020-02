Scoppia l’asta per Sancho, anche il Liverpool si fa sotto

Pronti? Via. Scatta l’asta per Jadon Sancho. Il classe 2000 ora in forza al Dortmund sta impressionando tutti grazie a delle statistiche da capogiro in campionato. In 19 partite l’esterno inglese ha messo a segno 12 gol e 14 assist. Numeri importanti per il 19enne che è richiesto da parecchi club europei.

LIVERPOOL – La pista più calda, secondo quanto riporta il Daily Mail, era quella che portava al Manchester United. Anche il City ha sondato il terreno, ma i Red Devils ora hanno un altro avversario: il Liverpool. La squadra di Klopp infatti si sta inserendo per tentare il colpaccio. La dirigenza fa leva sul fatto che Sancho è in ottimi rapporti con i compagni di nazionale che militano proprio nel Liverpool. Acquistarlo però non sarà affatto semplice. La richiesta del Dortmund infatti è di 120 milioni di euro.