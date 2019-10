Scozia, i colpi di testa fanno male? Per gli Under 12 potrebbero essere aboliti!

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in Scozia potrebbero essere aboliti i colpi di testa per le formazioni Under 12. Infatti, una ricerca dell’Università di Glasgow, commissionata dalla Federazione inglese di calcio e dal sindacato dei calciatori, ha dimostrato che i giocatori rischiano in maniera superiore alla media di morire di demenza e contrarre gravi malattie neurologiche. Lo studio è stato effettuato su 7676 ex calciatori nati fra il 1900 e il 1976, che avrebbero un rischio cinque volte più alto di ammalarsi di Alzheimer, quattro volte superiore di malattie neuromotorie come la Sua e due volte superiore per il Parkinson.

I colpi di testa potrebbero essere la causa di tali problematiche, ne ha parlato il capo dello staff medico della federcalcio scozzese John MacLean: “Servono più prove sui rischi dei colpi di testa, per ora sappiamo che i giocatori in campo corrono un rischio maggiore rispetto ai portieri”.