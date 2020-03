Sean Cox, il tifoso del Liverpool torna a casa dopo 2 anni: era stato vittima degli scontri con i tifosi della Roma

Sono passati due anni da quell’aggressione subita durante gli scontri con i tifosi della Roma. Sean Cox, sostenitore del Liverpool, era rimasto gravemente ferito nell’aprile del 2018 durante gli incidenti tra fazioni di fan a margine della sfida di Champions League tra il club inglese e quello italiano.

Ora, l’uomo è tornato finalmente a casa, lasciando l’istituto ospedaliero che lo ha curato per due lunghissimi anni. Lo ha annunciato sua moglie Martina e, come riporta la BBC, il momento è stato toccante: “Stiamo vivendo il giorno zero in cui possiamo finalmente guardare avanti e pensare al futuro. Se per Sean ci sarà ancora da lavorare duramente per recuperare, per tutti noi, la sua famiglia, è un modo per pensare a cosa accadrà più avanti. Posso solo ringraziare tutti quelli che si sono occupati di lui in questi due anni”, ha concluso la moglie di Cox.