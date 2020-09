Sedie troppo scomode in conferenza: Lucescu risponde ai media… in piedi

Mircea Lucescu grande protagonista in queste ore e il motivo non ha nulla a che vedere con i risultati sul campo della sua Dinamo Kiev. Nel corso della conferenza stampa, prima della sfida contro l’AZ Alkmaar, valida per la fase di qualificazione per la prossima Champions League, il mister ha deciso di tenere gran parte delle intervista con i media in piedi. Il motivo? Le sedie erano troppo scomode…

Lucescu: conferenza in piedi

Come riporta Sport.ua, infatti, al suo arrivo nella sala stampa per parlare della partita odierna, Lucescu ha subito notato quanto le sedute fossero scomode e ha deciso di rimanere in piedi costringendo, di fatto, anche il capitano della sua squadra Sergei Sidorchuk a fare altrettanto.

Dopo diverse domande, evidentemente un po’ affaticato, Lucescu ha deciso di sedersi invitando anche il suo calciatore a fare lo stesso. Una situazione davvero curiosa che ha destato l’interesse dei media locali.

