Segna ed esulta urlando in faccia all’ex allenatore: la vendetta di Kevin Ellison

L’esultanza dopo il gol è, spesso, più importante della rete in sé. Lo sa bene Kevin Ellison che ora gioca per il Newport County, squadra di League Two, ma che non ha certo dimenticato il suo passato nel Morecambe.

Vedere per credere quanto accade quando il 42enne riesce a siglare il gol che vale il 3-1 esterno per i suoi. Corsa senza freni a cercare colui che, fino a poco tempo fa, lo aveva messo in disparte di fatto obbligandolo a cambiare squadra.

La vendetta di Kevin Ellison

Kevin Ellison si è trovato a giocare contro la sua ex squadra, quella di cui è stato per anni leader e simbolo. Peccato che le cose non siano finite nel modo migliore con Derek Adams, tecnico del Moracambe, che lo aveva messo in disparte mostrandogli ben poca fiducia.

Da qui l’addio e l’approdo al Newport. Il 42enne ha scelto il modo “migliore” per vendicarsi di quanto accaduto con l’ex mister. Al momento della rete del 3-1, eccolo correre a cercare proprio il suo “nemico”. Urlo liberatorio davanti ad Adams che è rimasto impassibile.

Sui social, le immagini e la storia di Kevin Ellison sono subito diventate virali. Lo stesso 42enne ha poi voluto rincarare la dose scrivendo sui social: “Il karma è una brutta bestia…”.