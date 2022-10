Segna Gabigol e Libertadores va al Flamengo che supera l’Athlético Paranaense

Nella finale tutta brasiliana giocata in Ecuador, è stata assegnata la Coppa Libertadores vinta dal Flamengo. La squadra di Vidal, David Luiz e Gabigol ha battuto l'Athlético Paranaense dell'ex Manchester City Fernandinho, con il punteggio di 1-0. Match winner proprio l'ex nerazzurro Gabigol con un gol realizzato alla fine del primo tempo. Pedro Henrique è stato espulso al 43' lasciando per più di un tempo l'Athletico in inferiorità numerica. Nella partita più attesa del Sudamerica non è mancato lo spettacolo anche se nell'ultimo quarto d'ora le squadre sono arrivate stanche e senza energia per il forte caldo. Il Flamengo mette in bacheca la sua terza Coppa Libertadores, mentre per la squadra allenata da Felipe Scolari (vicecampione nel 2005) ancora una finale amara.