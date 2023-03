Sergi Roberto: “Al Barcellona stiamo aspettando ritorno di Messi”

La squadra blaugrana pronta a riaccogliere l'argentino.

Redazione ITASportPress

Autore di una delle due reti del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid vinto per 2-1, Sergi Roberto ha avuto modo di parlare anche del possibile ritorno di Lionel Messi in maglia blaugrana. Come riportato da AS, il jolly dei catalani ha spiegato che la squadra sarebbe prontissima a riaccogliere il sette volte Pallone d'Oro nello spogliatoio.

A BRACCIA APERTE - Rispondendo a domanda precisa su quello che potrebbe essere il ritorno de La Pulce al Barcellona, Sergi Roberto ha spiegato: "Chi non sarebbe preparato al ritorno di Messi? Noi non ne vogliamo parlare molto perché è qualcosa di cui si deve occupare la società, l'allenatore e il presidente ma noi in squadra siamo pronti ad abbracciarlo e lo stiamo già aspettando".

PSG - Non manca anche un passaggio con delle critiche per come l'argentino venga trattato a Parigi: "Sta facendo bene e non capisco sinceramente perché venga così criticato per l'eliminazione dalla Champions. Non lo stanno trattando bene. Da noi qui al Barcellona il trattamento nei suoi confronti sarebbe migliore".