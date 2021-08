Sergi Roberto, la ricetta per il Barcellona senza Messi: “Fare 30 gol in più e…”

Le parole del calciatore blaugrana in vista della nuova stagione senza il sei volte Pallone d'Oro

Interessante intervista rilasciata a La Vanguardia da Sergi Roberto , uno dei pilastri del Barcellona . L'esterno destro ma all'occorrenza anche centrocampista, ha parlato di come il club deve affrontare l'addio di Lionel Messi soprattutto dal punto di vista dei numeri con il notevole impatto che l'assenza de La Pulce avrà in termini di gol.

CAMBIAMENTO - "La nostra vita sicuramente sta cambiando. Parlo ovviamente della partenza di Lionel Messi. Avevamo il miglior giocatore del pianeta nella nostra squadra, l'intero attacco è stato costruito con lui. Ha segnato 40 gol a stagione. Era presente ovunque: girava con me, si spostava al centro del campo, andava al fianco di Alba e altri movimenti", ha spiegato Sergi Roberto. "Ora la squadra ha bisogno di restare unita ancora di più. Dopo la partenza di Messi, la squadra deve segnare 30 gol in più e subirne 10 in meno. Abbiamo bisogno di equilibrio. Abbiamo una grande formazione e sono convinto che il Barcellona sia la migliore squadra in Spagna".