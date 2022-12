Sergi Roberto: “Mio stipendio al Barcellona come giovane del Barça B”

Il difensore o centrocampista dei blaugrana si era accordato col club per aiutare la società nelle questioni finanziarie.

Redazione ITASportPress

Un contratto in scadenza alla fine dell'anno e la voglia di rimanere ancora al Barcellona. Sergi Roberto si racconta a RAC 1 le cue parole sono riprese dal Sune svela anche il suo attuale stipendio, decisamente basso per un componente del suo calibro e in generale per la prima squadra.

Il calciatore, nei mesi scorsi, si era accordato con la società per andare incontro alle esigenze finanziarie del club firmando un contratto con un ingaggio decisamente basso rispetto al normale: "Sì, in questo momento vengo pagato come se un giovane appena passato (in prima squadra ndr) dal Barça B, ma lo faccio con orgoglio perché voglio essere qui. Per me la questione economica non è importante".

Ma lo potrebbe diventare più avanti in chiave rinnovo: "Non abbiamo ancora iniziato a parlarne, ma la mia idea è di restare. Da quello che mi ha detto lo staff tecnico, sono molto contenti di me e vogliono che resti. Sarei molto entusiasta di poter continuare, di potermi divertire in campo con la maglia del Barça", ha concluso Sergi Roberto.