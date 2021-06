Sergi Roberto nei guai: party illegale in Grecia senza mascherine e distanziamento

Il calciatore del Barcellona pizzicato in Grecia ad una festa con oltre 100 persone

Una stagione fatta più di bassi che di alti col Barcellona e un'estate che continua non nel migliore dei modi. Sergi Roberto è, ancora una volta, protagonista in negativo. In questa occasione, per aver preso parte ad una festa illegale a Mykonos con centinaia di persone, senza indossare la mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale imposto dalla autorità in tema di norme anti pandemia da Covid.